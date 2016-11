Viljandi linnas on lumesadu järgi jäänud ning käib teede puhastamine. Teed on rahuldavas seisukorras: põhitänavatel on sahk juba üle käinud, kuid kõrvalisemad teed on veel lumised ja väga libedad.

Tänase päeva jooksul on juhtunud Viljandis ka üks liiklusõnnetus, Vaksali ja Riia maantee ristmikul, kus sõiduauto Ford sõitis külje pealt sisse peateel liikuvale Toyotale. Inimesed õnnetuses viga ei saanud. Samuti said autod väga minimaalselt kannatada.