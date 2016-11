USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) vaatas hiljuti uuesti üle asjaolud, mis puudutasid presidendikandidaadi Hillary Clintoni e-kirjade kasutust viimase välisministri ametis oldud aja kestel.

Eile teatas FBI direktor James Comey, et neil puudub põhjus Clintoline süüdistuse esitamiseks, vahendab BBC. Comey sõnul selgitasid uurijad, kas e-kirjad sisaldavad salastatud materjali või mitte.

Clintoni kampaaniaautorid on "rõõmsad, et see pikka aega käärinud asi lahendatud sai".

Taolise otsusega pole mõistagi rahul Clintoni rivaal Donald Trump, kes pahandas, et on võimatu, et nii napi aja jooksul suudetaks läbi vaadata 650 000 kirja.

Kumb neist saab USA järgmiseks presidendiks, selgub juba homme toimuval hääletusel.