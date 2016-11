Kõik teavad, et millisest kuust alates on lumi ja libedus looduse poolt justkui normaalne nähtus. Ometigi kordub igal aastal see, et inimesed ei ole selleks ikkagi valmis...

Eriti koomiliseks võib kiskuda selline olukord Venemaal, kus lumerohkus kordades meist suurem...