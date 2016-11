Põhja-Tallinna valitsus hindab endise linnaosavanema Karin Tammemäe poolt väidetavalt arvuti omastamisega tekitatud kahjuks 649 eurot.

Tallinn on juhtumis politsei poole pöördunud. "Linnale tekitatud kahju lähtuvalt sülearvuti turuväärtusest on 649 eurot. Kas tegu oli omastamisega või mitte – sellele annavad loodetavasti hinnangu politsei ja kohus," on öelnud Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid. Tammemägi on kinnitanud, et on kõik asjad üle andnud.