"Sellisest asjast ei saagi vist eales üle," ütles Michael Jacksoni vanem poeg Prince haruldases intervjuus oma isa surma kohta. Poiss oli vaid 12, kui 50aastane popikuningas narkoosiaine üledoosi tagajärjel hinge heitis.

Nüüd, seitse aastat hiljem, kinnitab Prince, et püüab iga päev isa mälestust alal hoida ja tema nõuandeid järgida.

19aastane Prince Jackson ütles Los Angeles Timesile, et paratamatult jäädakse teda kuulsa Michael Jacksoni nimega seostama. "Ta oli kõigile nii suur eeskuju. Ja sellest pole midagi. Olen uhke, et mul on tema nimi ja et olen tema poeg."