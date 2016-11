"Mul on prillid, mille klaasid muudavad värvi – näiteks päikese käes lähevad päris mustaks," kõneleb telesaate "Su nägu kõlab tuttavalt" kohtunikelaua taga istuv näitleja Andrus Vaarik, kelle isevärki klaasidega plussprillid on trenditundlikele vaatajatele kustumatut muljet avaldanud.

Tegu pole aga siiski viimase moeröögatusega, mida näitleja Vaarik hoogsalt laiadesse massidesse juurutaks. "Prilliklaasid on pärit praakpartiist, sain need sellepärast kätte kümne euroga," muigab Vaarik.

"See aga tähendab, et enam ei lähe need prillid valguse muutudes päris läbipaistvaks, vaid kerge toon on kogu aeg peal. Tegelikult on see praak, aga mina just neid tahtsingi! Tellisin teise paari prille kohe veel. Raamid olid muidugi pisut kallimad kui klaasid – 150 eurot."

Põhjuseks, miks Vaarik just nimelt praakklaase eelistab, on tema töö laval, kus ere valgus on otse näkku suunatud. "Viibin ju nii palju prožektorite all," sõnab ta, et tooniga klaasid on neil puhkudel asendamatud.

"Pealegi ma ilma prillideta hästi ei näe. Muide, 35 aastat tagasi ostsin esimest korda Stockholmis käies endale praktiliselt samasuguse raamiga prillid, aga need lagunesid mul ajapikku ära. Otsisin uusi samasuguseid kaua ja nüüd leidsingi."