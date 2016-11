Üksi kulgeda eelistav Nukuteatri näitleja tõdeb, et suuremas rahvahulgas tunneb ta end ebamugavalt.

"Mulle ei meeldi kari, mulle ei meeldi palju inimesi enda ümber," tunnistab nukuteatri näitleja Helle Laas (75) leebelt naeratades.

"Ma lihtsalt tõesti ei ole karjainimene. Kui kõik koos midagi teevad ja hirmsasti organiseerivad, siis tunnen, et ei mahu sinna lihtsalt enam ära. Võin küll karjas olles natuke aega aja nalja teha, aga see on väsitav. Ma ei igatse seda karja enda ümber."

Sel põhjusel, et suured rahvahulgad pole Hellele hingemööda, hoiab ta end ka kõikvõimalikest massiüritustest kaugele. "Mulle need ei istu," tõdeb ta.