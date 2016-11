"Millegipärast ma leidsin teil alati puudusi, aga korraga ma avastasin, et see roll oli teil sügav. See oli rabav! Ma ei tea, kuidas te seda suutsite," kiitis üks vanemaid Eesti näitlejaid, 92aastane Leida Rammo Linnateatri näitlejat Indrek Ojarit rolli eest lavastuses "Hiirtest ja inimestest". Laupäeval andis ta Linnateatri omanimelise fondi kahest esimesest stipendiumist ühe just Ojarile.

Keerukad rollid on põnevamad

"Iga roll on väljakutse, sest tuleb õppida tundma seda autorit, kes on üritanud hinge sisse puhuda tegelasele, keda ta oma näitemängus kujutab. See on alati selline tuttavaks saamine, tundma õppimine, tegelase omaks võtmine. Lõpuks õpid seda armastama ja muutudki natuke selleks tegelaseks," kirjeldab Indrek Ojari rolli loomist ja kinnitab, et ei osanud kindlasti sellist tunnustust oodata ning seetõttu on see temale väga suur üllatus ja au.

"Selles tegelases väljendus lihtsus. See oli lugu sellest, kuidas keeruline maailm, aeg ja ühiskond ei mõjuta teatud suhteid, teatud tundeid," seletab Ojari. Rolli sisseminek on näitleja sõnul raske, aga meeldiv.

Ojari usub, et sai Lennie rolliga lõpuks väga heaks sõbraks.

Kui küsida, millist rolli Ojari enda parimaks peab, tõdeb ta, et sellele küsimusele on alati keeruline vastata. "Isegi puudega inimest mängides teeme seda teatud määral iseenda pealt, iseendast lähtuvalt. Mis see näitlemise kunst muu on, kui kunst tunnetada inimolemust ja püüda seda teistega jagada. Ja kui see on äratuntav esitajale, siis loodetavasti ka vaatajale," annab Ojari taas mõista, et iga rolliga tuleb ühtviisi vaeva näha.

"Ma ei ütleks, et see Lennie roll mingisugusel skaalal teistest eristuks. Ma pean kõiki oma rolle samaväärseks ja iseendale oluliseks."

Tulevikurollidest rääkides tõdeb näitleja, et eks äärmused ikka tõmbavad. "Nagu Elmo Nüganen ütles Leida Rammo kohta: ta on inimene, kellel on säilinud uudishimu maailma ja inimese vastu. Minagi tahaksingi mängida eelkõige neid rolle, mis rohkem uudishimu tekitavad," seletab Ojari.

Mida keerukamat tegelast tuleb mängida, seda põnevam ja väljakutsuvam. "Kes ei tahaks mängida Hamletit või vähemasti proovida," muigab Ojari, ent lisab tõsinedes, et see ei ole tegelikult omaette eesmärk.

"Ma usun, et teinekord võib ka kahelauselises rollis olla sees Hamleti sügavus."

Leida Rammo rääkis stipendiumide üleandmisel, et mõnes mõttes on eestlasi kindlasti väga vähe. "Eesti on rahvaarvu poolest nagu mõni New Yorgi linnaosa," tõi ta näite.

"Aga kas te teate mõnda linna, kus on nii palju kunsti, nii palju näitlejaid ja teadlasi? Ma arvan, et eestlaste seas on õudselt palju andekaid inimesi."

Näitlejaid peab tunnustama

Rammo jätkas, et kuna eestlasi on nii vähe, siis tuleb mõelda, kuidas oma riiki ülal hoida. Näitleja avaldas, et pelgalt tööstuse või põllumajandusega seda vaevalt teha saab. "Sellepärast tulebki kultuuri eest seista. Kui me ei seisa kultuuri eest, siis võib-olla saja aasta pärast eesti keelt ei olegi enam," selgitas Rammo näitlejatele stipendiumide jagamise tagamaid.

1000eurose stipendiumi üleandmiseks kutsus Linnateater kokku ürituse nimega Linnateatri Sõprade Klubi, mille eesmärk oli Linnateatri Leida Rammo fondile toetusraha koguda. Pidulikule üleandmisele eelnes põhjalik kultuuriprogramm, kus Linnateatri näitlejad esinesid laulude, proosatekstide ja luulega. Korraldati ka eelmisel hooajal äärmiselt populaarseks saanud teatriekskursioone.