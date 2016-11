"Päris kihvt on hoopis teistmoodi välja näha kui tavaliselt," naerab näitleja Inga Lunge laginal. Et see, kes naerab, on tegelikult ilus Inga, on talle otsa vaadates päris raske uskuda. Juusteta peanupu ja grimmikunstniku joonistatud hambavahega Ingale, näosaate laval estraadiartist Sergei Maasinit kehastanule, pakub olukord igal juhul ohtralt nalja: "Nautisin juba seda hetke, kui mulle kiilakamüts pähe pandi! See oli äge!"

Grimmitegu oli küll pikk ja piinarikas, kuid Inga sõnul ka ütlemata huvitav. "Ma olen ise ka mõelnud, milline ma võiksin kiilakana olla," sõnab ta, et igatses kiilakakogemust juba pikemat aega.

"Mulle täitsa meeldis. Selles mõttes on "Su nägu kõlab tuttavalt" näitlejale hea saade, et saad proovida asju, mida sa tõenäoliselt muidu kunagi katsetada ei saaks. Iseendale on see saade kooli mõttes hästi hea."

Et kiilasparuka kandmises midagi keerulist oleks, Inga ei arva. Parukas nagu parukas ikka. Pealegi kerge. "Märksa hullem oli laval kanda Vaya Con Diose rasket parukat," ütleb ta.