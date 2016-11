Kaitsepolitsei ülesanne on ennetada julgeolekuohte, kinnitas kapo pressiesindaja, kui kommenteeris Soome väidetavaid juhtumeid, kus Venemaa poolt välismaalaste ostetud kinnistuid võidakse kasutada eraldusmärkideta sõjaväelaste majutamiseks.

Soome kapo leiab parlamendile esitatud julgeolekuülevaates, et välisriikide kodanike poolt riigis ostetud kinnisvara võidakse kriisiolukorras kasutada tunnuseid mitte kandvate võitlejate majutamiseks. Ülevaates nenditakse, et jätkuvalt on märgata samme, millega tehakse ettevalmistusi, et võimalikus kriisiolukorras mõju avaldada. Otseselt on selle all mõeldud näiteks Venemaa kodanike Soomes ostetud kinnisvara. Peale võitlejate majutamise võidakse seda kinnisvara mõnel juhul kasutada ka liikluse sulgemiseks, vahendas ERRi teatel Iltalehti.

Kapo ülesanne on oma pädevuse piires ennetada ja tõkestada julgeolekuohte, ütles Eesti kapo pressiesindaja Agnes Suurmets-Ots Õhtulehele. Vajadusel teavitame ohtudest valitsust ja/või avalikkust, lisas ta. Julgeolekuekspert Jaanus Rahumägi ütleb, et kuna meil on demograafiline olukord hoopis teine kui Soomes, siis ei pea Venemaa sarnaseid meetodeid Eestis kasutama. "Arvan, et Eesti kaitsepolitsei on meie julgeolekut mõjutavate protsesside suhtes vägagi tähelepanelik," ütleb Rahumägi.