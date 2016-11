Kaksikud

Oled aktiivses ning tegusas meeleolus, rassid ringi nii et higipull otsaees. Praegu on parimad võimalused mõnest vanast takistusest läbi murda. Samuti võid tulla mõne suurepärase idee peale.

Vähk

Sa otsid seda rolli, millesse sobituda. Ole sina ise, ära püüa kellelegi meeldida. Jäädes lõpuni iseendaks, mõjud sa palju veenvamalt. Õhtul võiksid endale leida mingisugust mängulist tegevust.

Ja ära unusta armastust!

Lõvi

Päikese ja Pluuto sekstiili toel oled suuteline nüüd oma toimetustes kiirel sammul edasi liikuma. Mõjud nii, et sinuga arvestatakse ega seata su mõtteid ja plaane kahtluse alla.

Neitsi

Üsna hea tööpäev – juhul, kui suudad vältida detailidesse takerdumist. Ürita vaadata asju rohkem linnulennult, ära keskendu juuksekarvade poolitamisele.

Kaalud

Naudid nii ennast kui teisi, suudad ka kõige kurvema kuju naeratama panna! Su siirus ja osavõtlikkus teiste murede suhtes on selleks relvaks, millega võidad kõik takistused.

Skorpion

Nüüd võiksid mõelda sügavuti selle üle, millised on sinu tegelikud soovid ja vajadused. Sa ei pea asju tegema vaid sellepärast, et nii on kombeks. Tee kindlaks, mida sa tegelikult oma hingepõhjas teha soovid.

Ambur

Täna on õhus piisavalt palju „õhku”, et sinu tuline loomus korralikult põleda saaks. Mõjud üsna veenvalt. Püüa siiski vähem rääkida oludes, kus saaksid kasutada võimalust vaikida.

Kaljukits

Paljud protsessid on väga otsustavas või siis isegi murdepunkti faasis – võid „kukkuda“ mõlemale poole, kõndides ise justkui noateral. Kõik, mis nüüd teed, toob olulisi tagajärgi tulevikus.

Veevalaja

Paljud asjaolud võivad nüüd mingil viisil kulmineeruda. Mingi sinu jaoks väga isiklik ja oluline sündmus võib näiteks jõuda sellisesse arengujärku, mis nõuab sinu käest konkreetset sammu.

Kalad