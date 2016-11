Marsi ja Saturni poolkvadraadi tõttu võid tajuda, et asjad ei liigu nii kiiresti kui sooviksid. Seega on täna selline kannatlikkuse harjutamise päev. Asjade lõpetamise ja kokkuvõtete tegemise päev.

Kaksikud

Sina kui krooniline kiirustaja ja mitme asja korraga tegija, võid täna tunda, et asjadel oleks justkui mingi pidur peal. Aga kasuta seda mõju selleks, et millelegi keskenduda- Ka on õhus tunda mingit rahutust või ärevust.

Vähk

Su ajus töötavad hetkel „peenemad osad“, mistõttu praktilised asjad jäävad su pilgu alt välja. Kuid seda enam näed sa kõikjal ülipeeneid niidistikke, mis kõikjal oma salapärast elu elavad.

Lõvi

Ajahetk sobib nii kodu kaunistamiseks kui ka tegelemiseks millegi müstilise või salapärasega. Ka oleks parem pigem asju lõpetada kui millegi uuega algust teha.

Neitsi

Emotsioonid mängivad olulist rolli. Igatsed millegi ebamäärase ja kauni järele. Romantilisteks suheteks on päev soodne, aga vaid juhul, kui sa tead, kellega parasjagu tegemist.

Kaalud

Kõigud reaalsuse ja ebareaalsuse piiril. Sul võib olla raske end tööle sundida või olulist otsust langetada. Samuti võid olla teiste poolt ülemäära mõjutatav. Ka tasuks täna süüa vähem, kuid kvaliteetsemalt.

Skorpion

Kosmogrammi muster annab sulle vabad käed ja palju valikuvõimalusi. Seega on ajahetk igati sobiv aktiivseks tegevuseks. Suure tõenäosusega vabaned nüüd mõnest takistavast asjaolust.

Ambur

Võnked muudavad su hingekaevu sügavaks ning kõikjal sümboleid leidvaks. Näed ka tavalises paberitükis olulist sõnumit. Ära ainult autoroolis sümbolite lahtimõtestamisega tegele!

Kaljukits

Sina kui asjalik kodanik tunned täna, et inimestes on liiga palju ebamäärasust ja ebakonkreetsust. Aga tänane päev ongi rohkem tunnete kui mõistuse jaoks sobilik. Proovi natuke unistada!

Veevalaja

Sinu ettevõtmised võivad nüüd kas kiires tempos edeneda või siis ootamatult takerduda. Võimalik, et sul tuleb rakendada mingeid kavalusi selleks, et oma plaane läbi suruda.

Kalad