Inglane Scott C. Waring vannub, et avastas 17. sajandi rõivis lehviva kleidiga naise kujutise fotolt, mille Marsilt Maale saatis seal neli aastat tegutsenud NASA robotkulgur.

Pisut värvi lisades on naise piirjooned selgelt näha, kirjutab Daily Express. Waring päris NASA-lt, miks nemad ei ole naise kujutist märganud ja sai vastuseks: eks igaüks teeb tähelepanekuid oma soovnägemustest lähtudes, mitte sellest, mida tegelikult Marsi pinnal ­näha on. Konspiratsiooniteoreetikud on ju märganud Kuu pinnal isegi tulnukate baasi, mida seal samuti kindlasti ei ole.