Spartanburgis vahistati Kohlhepp, kui tema krundil leiti metallkonteineri seina külge kaelarihma pidi aheldatud naine. Pärast vana mõrva ülestunnistamist näitas Kohlhepp kätte kohad oma 38hektarilisel kinnistul, kuhu olid maetud kaks surnukeha. Üks neist oli neljapäeval konteinerisse aheldatuna leitud naise, Kala Browni elukaaslase, 32aastase Charles Carveri laip. Teda oli tulistatud mitu korda. Kala Brown ütles uurijatele haiglavoodist, kuhu ta paigutati pärast konteinerist vabastamist: "Ta tappis Charlesi minu silme all ja hooples, et kinnistul on veel vähemalt kolm laipa."

Esimeseks tunnistas 45aastane Todd Kohlhepp, et ta lasi neli inimeset maha 2003. aastal ühes Lõuna-Carolina Chesnee mootorrattapoes. "Ta oli koostööaldis ja rääkis selle mõrva kohta seiku, mida ükski kõrvaline poleks teadnud," ütles Spartanburgi linna politseiülem Chuck Wright.

Naise kui koera kaelarihma pidi kaheks kuuks oma õues olnud konteineri seina külge aheldanud mees tunnistas pärast vahistamist, et on tapnud vähemalt seitse inimest – ka aheldatud naise elukaaslase.

Uurijad ei kinnitanud, aga ei lükanud ka ümber väiteid, et Kohlhepp oli naist seksuaalselt kuritarvitanud. Naine tunnistas politseile, et oli läinud tänavu 31. augustil koristama Kohlheppi elamut ja võtnud julgestuseks kaasa oma elukaaslase. Mõlemad kadusid tuttavate ja omaste silmist jälgi jätmata, levisid isegi kuuldused, et nad põgenesid salaja abiellumiseks.

Kohlhepp, kes väitis end olevat kinnisvaramaakler, on varem kohtu all olnud. Kui ta oli 15aastane, siis sundis ta 14aastase naabritüdruku relva ähvardusel oma tuppa voodisse, sidus kinni ja vägistas ta. Pärast seda ähvardas ta tappa väikesed lapsed, kelle hoidjaks tüdruk oli olnud, kui ta peaks kellelegi kurtma minema. Kui politsei tuli teda kinni võtma, oli ta esmalt pärinud: "Kui kaua ma pean vangis istuma?" kirjutab The Guardian.

Nüüd oli ta vaid mõni kuu enne Browni vangistamist ja Carveri tapmist kirjutanud Facebookis: "Ka sarimõrvarid vajavad armastust!".