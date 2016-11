Vaba Maa nimetas miitinguid, mida 6. novembril 1927. aastal Venemaa poolel peeti, kassikontsertideks. Venelased olid mitmes kohas piirist vaid mõne meetri kaugusele rahva, enamasti kooliõpilased, kokku ajanud.

Miitinguil kõneldi kahehobusevankrilt, mille serva olid sätitud punased loosungid kirjadega "Elagu üleilmline revolutsioon" või "Elagu oktoobrirevolutsiooni 10aastane juubel", kirjutab ajaleht.

Mõni Petseri venelane oli Vaba Maa andmeil juba enne 6. novembrit ametivõimude palvele tulnud, et neid lubataks piiril kokku saada oma sugulastega, kes Venemaa poolel elavad. "Ametivõimud, olles asjast informeeritud, kogunemisteks piiril luba ei andnud. Avalikkusele aegsasti teatavaks tehtud ettevaatusabinõude tõttu möödus terve 6. november Eesti pool täiesti rahulikult," nendib Vaba Maa.

Vene poolel kestsid miitingud tund-poolteist ja lõppesid "Internatsionaali" laulmisega. "Ühe ägedama kõne pidas maha keegi piirivalvur Ljadištše miitingul. Raputades rusikat Eesti sihis, avaldas ta lootust, et traataed Eesti ja Venemaa vahel peagi kaob ning nemad siis tulevad oma vendi päästma," lõpetab Vaba Maa, märkides, et Narva juures tahetud miitingud 7. novembril korraldada, kuid nähtavasti jäid need piiri ääres ära.

Koosolekuid olla korraldatud koolimajades ja mujal siseruumides.