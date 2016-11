SÕNN

Üldjoontes peaks sujuma kõik sinu ettevõtmised, ükskõik mida sa ka ei teeks. Erilist tähelepanu pööra peresuhetele ning võta sellest viimast. Ära unusta olla tänulik selle eest, mis sul juba olemas on ning ole ka teistele vajadusel olemas. Saame tagasi seda, mida teistele anname.

Pole välistatud, et pead järgneva kuu aja jooksul olema ka ise korduvalt nõuandja rollis. Ürita mitte oma tahtmist peale suruda ning kuula kõiki osapooli.

KAKSIKUD

Oled energiat täis ja sinu ideed võtavad jumet, kui vaid võtad südame rindu ja liigutad nende nimel. Kasuta ära praegust ajahetke ning planeeri julgesti kõike, mida (lähi)tulevikus teha tahad, ükskõik kui utoopilised need sulle esiti ka ei tunduks. Kui otsid tööd, võivad sind ees oodata põnevad koolitused või mõni hea pakkumine.

LÕVI

Tunned, et tahaksid midagi väga teha, kuid ei pruugi veel päris hästi aru saada, mis see olla võiks või kuidas seda teostada. Kui nii juhtub, tuleb sul hetkeks peatuda, rahuneda ja vaadata, kas mitte ei peaks loobuma mõttest soovida kontrollida elu, olukordi või inimesi.

NEITSI

Ära peatu, kui ette tulevad väiksemad raskused − edu on käeulatuses. Kui tunned ebamugavust või su meelel ja keelel on asju, mida sa ei ole välja öelnud, on nüüd õige aeg. Ebakindlusel ja minevikus tehtud vigadele ei tasu tagasi vaadata, sest oled ammu nendest üle. Usalda iseennast ja tulevikku.

KAALUD

Armastuse või töö otsijad põrkavad praegu kokku rohkete konkurentidega, kelle olemust või tulemusi nähes tahaks alla anda. Ära karda võidelda, sest sul on midagi, mida pakkuda ja olla edukas, ent tulemuste nägemiseks peab proovima, olgu see siis armastuses või karjääris. Mida rohkem enda võimetesse usud, seda edukam oled.

SKORPION

Mida, mida oled kaua edasi lükanud, vajab nüüd tähelepanu ja tegutsemist. Kuigi esiti keeruline, tuleb see siiski lahendada, sul on selleks jõudu ja oskusi. Ära karda oma seisukohta teistele selgeks teha – see võib omakorda aidata kellelegi teisel saada endas selgust.

AMBUR

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotud. Kasuta seda aega kõigeks koduga seotuks, sest just see paistab kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

KALJUKITS

Tavaelus sujub paremini erinevate lahenduste leidmine – ehk tead ühtäkki ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni. Ela hetkes, nagu öeldakse. Tegele väikeste asjadega ning neist saavad suured.

VEEVALAJA

Kas tunned, et sinu elus on midagi valesti, sest kõik tundub korras olevat? Vahel ei tunne me rahulolu ära, kui see käes on ja ootame ikka midagi enamat. Unusta ärevus ja naudi, et vahelduseks ei pea sa millegi pärast muretsema. Kui õnnelikkus ei ole sinule omane tundmus, õpi seda tundma. Oled käinud läbi pika tee, mis jõudnud viimaks lõpule. Naudi, naudi ja veel kord naudi

KALAD