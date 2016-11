Grimmitegu oli küll pikka ja piinarikas, kuid Inga sõnul ka ütlemata huvitav. „Ma olen ise mõelnud, milline ma võiksin kiilakana olla,“ sõnab ta, et igatses kiilakakogemust juba pikemat aega. „Mulle täitsa meeldis. Ses mõttes on „su nägu kõlab tuttvalat“ näitlejale hea saade, sest saad proovida asju, mida sa tõenäoliselt muidu kunagi katsetada ei saaks. Iseendale on see saade kooli mõttes hästi hea.“

"Päris kihvt on hoopis teistmoodi välja näha kui tavaliselt,“ naerab näitleja Inga Lunge laginal. Et see, kes naerab, on tegelikult ilus Inga, on talle otsa vaadates päris raske uskuda. Juusteta peanupu ning grimmikunstniku joonistatud hambavahega Ingale, näosaate laval estraadiartist Sergei Maasinit kehastanule, pakub olukord igal juhul ohtralt nalja: "Nautisin juba seda hetke, kui mulle kiilaka müts pähe pandi! See oli äge!"

Et kiilasparuka kandmises midagi keerulist oleks, Inga ei arva. Parukas nagu parukas ikka. Pelegi kergepoolne. „Märksa hullem oli laval kanda Vaya Con Diose rasket parukat,“ ütleb ta. „Ning lavaproźedegi all polnud kiilaspeaga viibimises midagi hullu. Potsataja kostüüm oli märksa palavam. Kõik ülejäänud on selle karvase ja sooja rõiva kõrval puhas tilulilu!“

Ülemõõdulisi pükse hoidsid üleval haaknõelad

Kui Inga muigab, et kõik teised kostüümid on Potsataja järel olnud kerged kanda, siis tegelikult polnud Maasini ülikonnaga lood sugugi roosilised. „Mul on nii suured püksid ja tohutult suurte haaknõeltega tagant koomale tõmmatud,“ avaldab ta. „Kogu aeg kartsin, et mõni nõel lööb esinemise ajal lahti ja suskab tagumikku, aga õnneks seda ei juhtunud. Küll aga tuli mõni haaknõel plinn ja plinn lahti diivanil istudes.“ Tujukad haaknõelad, mis ülemõõdulisi pükse allalibisemise eest hoidsid, isetahtsi käituda võtsid, tahtsid uuesti ja uuesti kinnipanekut.

Inga lisab, et midagi pole teha, kui püksid kuidagiviisi jalga ei istu, seda enam, et näosaatega kaasnev töötempo on olnud nii kiire, et kehakaal vägisi alaneb. „Ma pole üldse mõelnud, et peaksin kaalus alla võtma, aga praegu on 4-5 kilo kolinal läinud ja lubasin endale, et hakkan ruttu sööma!“

Lavanumbri sai kokku miksitud erinevatest videotest

Kiilasparuka pähe sikutamiseks põhjust andnud lavanumbrile lauluga „Viktoria“ oli eellooks päev, mil Inga autot juhtides raadiot kuulas. „Tegelikult kuulsin raadiost hoopis mind teist Sergei Maasini lugu, mille pealkirja ma ei tea, aga kus Sergei laulab „on armastus kui kotkas taevas“,“ pajatab Inga. „See oli nii tore, et ei saanud enam edasi sõita ja pidin lausa auto seisma jätma. Sellel laulul polnud aga mingit videovastet.

Laulu „Viktoria“ kohta aga mingid asjad youtube’is ja tema enda tohutul kodulehel olid.“ Netist kokkukogutud kildudest Inga koos Villiko Kruusega lavaetteaste lahendaski. „et Viktoria“ video on Maasinil lihtsalt lavanumber , mille taustal on arvutigraafika, siis sealt oli vähe võtta,“ selgitab Inga. „Seega võtsime aluseks hoopis teise video, mille põhjal Villiko „Viktoriale“ lavastuse lõi.“

Pelgas publiku seas istunud Maasini reaktsiooni

Ehkki võiks arvata, et Maasini kehastamine oli Ingale siiani keerulisim lavaroll, pole asjalood siiski päris nii. „Väga keerulised on olnud need numbrid, kus olen pidanud psühholoogiliselt rolli sisse elama – Ülle Ulla ja veidi ka Anne Maasik,“ arutleb Inga. „.Pöörasevõitu oli aga Sergei Maasini tegemine küll. Igal juhul on Maasin on huvitav fenomen. Ta esitab oma laule silmade särades ja tohutu lustiga. See on nii äge ja positiivne!“ Särasilmselt esitas „Viktoriat“ ka Inga, vaatamata ohtlikele haaknõeltele ja teadmisele, et Sergei Maasin saalis publiku seas istub.

„Seda pabistasin küll, et tea nüüd, mis suhe tal minu paroodianumbriga tekib,“ kirjeldab Inga oma pisukest pelgu. „Olen rõõmus, et ta ise nii positiivselt minu numbrisse suhtus,“ lausub Inga särades. „Ühtepidi on see küll heategeveslik saade, kus kogutakse raha ühtedele ja teistele organisatsioonidele, aga teisalt on see ka saade, kus tuletatakse meelde artiste, kes on võib-olla juba meelest ära läinud. See on minu meelest näosaate lisaväärtus.“ Inga kõneleb omadest kogemustest, sest omal ajal parodeeriti näosaate laval ka Inga abikaasat Toomas Lunget. „See oli meie meelest suur asi ja Toomas polnud sugugi solvunud. Ta oli hoopis meelitatud, et teda on meelde tuletatud!“

Sergei Maasini repertuaari sattus „Viktoria“ tänu Filipp Kirkorovile

„Vaatasin, kuidas “Viktoriat“ laulis Filipp Kirkorv, kes pühendas selle laulu oma emale, kelle nimi on Viktoria,“ jutustab Sergei Maasin, kellele lugu meeldima hakkas ning nii said sellele loodud ka eestikeelsed sõnad. Need küll päris sama mõtet ei kanna, kui venekeelne variant. „Sain alles hiljem teada, et tegelikult laulis seda lugu originaalis duo Baccara,“ lisab Sergei. „Minu jaoks oli esimene suhtumine sesse laulu siiski selline, et see on Filipi lugu. Kui Filipiga seitse aastat tagasi Tallinna linnahallis kohtusin, siis tänasin teda „Viktoria“ pärast ja ütlesin ka, et tegin sellest eestikeelse variandi. Tema tänas mind siis vastu.“

Sergei repertuaaris on „Viktoria“ juba üle kümne aasta ning esimest korda kõlas see aastal 2005 raadios Elmar. Vaid aasta hiljem ilmus see lugu tal ka eestikeelsel plaadil „Ema sõna“. „Selle lauluga sain Eestimaal esineda väga palju, ütleme nii, et Mustveest Saaremaani,“ räägib ta. „Kõik külad ja rahvamajad olen selle looga läbi käinud.“