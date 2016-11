"Mu vend kinkis mulle kunagi 10. sünnipäevaks kõrvetatud CDplaadi, kus oli Britney Spearsi loo "Baby One More Time" video, kuid tollal ma Britney´t ei fännanud, ta polnud ka veel kuulus," muigab näitleja Liis Lass, kes sellesama looga Britney-punupatside lehvides näosaate lavale astus. Nägi välja ja kõlas täpselt samamoodi nagu blond tüdruk sest vanast videost. Ning võitis kuuenda saate.

"Ega see laul olnudki mu jaoks esimest korda kuulates mingiks eriliseks sündmuseks, aga video küll," lausub Liis. "Need värvid, need kostüümid! Tollal olid Eestis vaesed ajad ning selliseid asju, mida tolles videos näha sai, meil siin mitte kellelegi ei olnud." 10aastase Liisi jaoks kehastas too videolugu tõelist välismaad, mis tundus kauge ja kättesaamatuna, ehk isegi pisut ebareaalsena.

"Nii et Britney puhul tuli mul otsus, missugust videot laval teha, väga kergelt. Arvan, et lapsepõlves jäävad ikka mingid asjad väga eredalt meelde ja just see Britney video on mul lihtsalt siiani mälus, teised aga mitte."