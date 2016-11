Jüri Ratase 654 häälega Keskerakonna esimeheks valimine ja lootusetuna näivas olukorras kongressi eel kandideerimisest loobunud Edgar Savisaare pensionile sundimine lubab Eesti poliitikat mõjutada palju enam kui põlvkonnavahetus üheski teises vanas erakonnas. Küsimärgi all on nii praeguse valitsuskoalitsiooni, Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas kui ka sellise poliitsüsteemi, kus puudub vene erakond, jätkumine.

Uue esimehe kõne üks olulisemaid sõnumeid oli, et erakonnal tuleb jätkata ühtsena. Lahendust vajavad nii erakonna täbar rahaline seis kui ka mitme prominentse liikme tõrksus juhivahetusega leppimisel (uue erakonna loomise lubadusteni välja), sest kuidas saaks valitsusvastutust usaldada erakonnale, kes ei saa siseasjadegagi hakkama? Ent vähemalt sama oluline on see, mida peaministriks ihkav erakonna värske juht ütlemata jättis: selget sõnumit, et koostööleping Venemaa võimuparteiga Ühtne Venemaa tühistatakse, ei tulnud. Kremli paokile jäetud uks võib erakonnale küll kindlustada vene valijate hääli, ent jätab teistele erakondadele mõjuva põhjuse lükata Keskerakonda kui võimalikku koalitsioonipartnerit endiselt tagasi. Ehkki Ratas on öelnud, et ta ei kandideerinud erakonna esimeheks selleks, et muuta laeva kurssi, on õigustatud küsimus, kas suuresti samu asju tehes on võimalik saada teistsugust tulemust.

Muutuste ootel ei ole ainult need, kes möödunud laupäeval andsid oma hääle Ratase poolt, vaid ka poliitilised vastased ja nende valijad. Olukorras, kus peaminister Taavi Rõivasega pole rahul mitte ainult umbusaldushääletust korraldav opositsioon, vaid valitsusjuhi tooli kõigutavad mõnuga koalitsioonipartneridki, on Keskerakond võimu haaramisele enneolematult lähemal. Selle võimaluse käest laskmist ei heidaks Ratasele ette mitte ainult Keskerakonna valija, võimalust uues juhis pettumust väljendada ei jätaks kasutamata ka need, kes on Savisaarele endiselt ustavad, ning umbes pool Ratase häältesaagist korjanud ja revanši ootav Yana Toom.