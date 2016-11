Viimased paar-kolm aastat on Eesti poliitikas olnud üpris närvilised. Higi ja hirmu haisu on tõusnud kõrgele. Kõik räägivad küll vajadusest olla väle ja vilgas, kui läheb aga tegutsemiseks, surutakse kannad kõvasti maasse ja mängitakse meeleheitlikku maa-ala kaitset: pall mängijate vahel nagu liigub, aga mäng platsil seisab.

On see hirm teha vigu või hirm muutuste pärast, ei taha ma üldistada, aga fakt on see, et erinevalt vilgastest ettevõtetest, muutuva keskkonnaga kohanemise kultuur tegelikult puudub poliitmaastikul. Uue aja äriplaanid on enamasti väga lühidad ja paindlikud, muutusi tuleb juhtida kiiresti. Erakondadel on aga nagu ennevanasti raamatupaksused valimisprogrammid, ja sama kohmakad koalitsioonilepped, mis ei lähtu mitte tegelikest vajadustest ja võimalustest, vaid sellest, et iga partner saaks mingi oma tootemi sisse, noppida punktivõidu. Olgu selle mõju ja hind siis milline tahes.

Möödunud aasta kevadel astus ametisse uus valitsus mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja üks, milles meie arengud on kulgenud väga erinevalt, on otsustavus teha suuri asju. See, kuidas Soomes Keskusta juhtimisel koalitsiooniläbirääkimisi peeti, kuidas Juha Sipilä eestvedamisel probleemid sõnastati ja neile koostöös lahendused leiti, millise sisulise ettekande tegelikust olukorrast, vajadustest ja võimalustest koostasid läbirääkijatele Soome kantslerid, tegi mind siiralt kadedaks. See oli nii omane tänapäevastele ettevõtetele. See, mida Soome peaminister (varasemalt üliedukas IT-ettevõtja) tegi, erines tohutult sellest, mida elukutselised eluaegsed loosungimehed-poliitikud seni väga teha olid armastanud. Tõsi, Soome üldine olukord on siiani väga keeruline, aga tehtud on väga põhimõttelised sammud ja ma ei kahtle hetkegi, et nendel on juba praegu soovitud mõju. Sama ei saa kahjuks öelda Eesti kohta.