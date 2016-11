Kõrvalseisjatele võib paista, et keskerakondlased on üksmeelselt muudatuste poolt ja Savisaare lõplikult maha kandnud. Ent kongressil viibides oli märgata teistsugustki mõtteviisi.

Prokuratuur valetab? Savisaart kiusatakse? Jah, päris paljud, eriti vanemaealised erakondlased arvavad just nii. 70ndates proua Võrumaalt kirjeldas, kuidas Savisaar oli taasiseseisvumise võrdkuju ja tal õnnestus toona tema kätt suruda. Aastaid hiljem kirjutas Savisaar talle ühte raamatusse ka autogrammi koos pühendusega. Keskealine mees Rapla kandist oli aga kindel, et praeguse kriminaaluurimise taga on Reformierakonna kuri käsi, mis nüüdseks jõudnud oma eesmärgini. Need on mõned näited paljudest.

Räägitakse küll Ratase hiiglaslikust häältesaagist, ent ka Toomi toetus oli korralik ja märgatav osa sellest tuli kindlasti Savisaare toetajate hulgast. Nemad usuvad, et Savisaar on puhas kui prillikivi. Sel põhjusel on ennatlikud jutud partei ühtsusest, ilmselt keeb katel veel kaua. Niimoodi vaadatuna oli vale ka Jüri Ratase samm mitte määrata Yana Toomi erakonna aseesimeheks. Paslik on soovitus: hoia oma sõbrad lähedal ja vaenlased veel lähemal.