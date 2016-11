"Arvasin, et olen ainuke, kes ei suuda seda lugu kuulata," ütles Lennoni hiti kohta Rebecca Reed. "Minu arvates on see nii masendav ja kui see raadios mängib, jooksen nii kiiresti kanalit vahetama, et võin lausa jala murda."

Mõni nädal tagasi palus inglane Edward Carter muusikasõpradel Twitteris vastata, milline on nende arvates maailma kõige jubedam laul. Vastuste põhjal koostas mees nimekirja, kus oli kokku 337 lugu. Sellest ajendatuna kogus ameeriklaste väljaanne New York Post kokku oma lugejate arvamuse ning koostas neist loetelu.

Lennoni fännid kaitsesid lugu sama tulihingeliselt, tuues välja näiteks laulusõnade positiivse sõnumi. Üks naine nimetas laulusõnu lausa prohvetlikuks sõnumiks.

Järgnevalt aga ameeriklaste jubedaimate lugude top 20.

Starship – "We Built This City"

Europe – "The Final Countdown"

USA for Africa – "We Are the World"

Piko-Taro – "PPAP"

Los del Río – "Macarena"

Barenaked Ladies – "One Week"

Bobby McFerrin – "Don't Worry, Be Happy"

Terry Jacks – "Seasons in the Sun"

Berlin – "Take My Breath Away"

Rick Dees and His Cast of Idiots – "Disco Duck"

Steve Miller Band – "The Joker"

Baha Men – "Who Let the Dogs Out"

The Hues Corporation – "Rock the Boat"

Eddie Murphy – "Party All the Time"

Nena – "99 Luftballons"

The Beatles – "Hey Jude"

Bryan Adams – "(Everything I Do) I Do It for You"

Men Without Hats – "The Safety Dance"

Desiigner – "Panda"