Uus nädal toob kaasa lumetuisu jätkumise. Kohati langeb temperatuuri öösiti kuni miinus 17 kraadini.

Esmaspäeva(07.11) öö on enamasti pilves ilm. Lumesadu levib lõuna poolt põhja. Mitmel pool tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur langeb -8 kraadini. Päeva tuleb pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s, pärastlõunal mandril tuul vaibub. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi.

Teisipäeva (08.11) tuleb samuti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Puhub valdavalt kirdetuul 3-9, põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -9 kraadi. Päev tuleb samuti pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Puhub kirde 3-9, põhjarannikul 8-13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saarte rannikul kohati 0 kraadi.

Kolmapäeva (09.11) öösel on taas oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel kohati ka lörtsi. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -5..-12, kohati -15, saarte rannikul paiguti -1..-3 kraadi. Päev tuleb samuti pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel kohati ka lörtsi. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, saarte rannikul paiguti 0 kraadi.

Neljapäeva (10.11) öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni -17, saarte rannikul paiguti 0 kuni -6 kraadi. Päev tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab lund. Puhub ida- ja kagutuul 2-7, rannikul kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadi.