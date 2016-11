Eilsel Keskerakonna kongressil võeti vastu poliitiline avaldus, mis toetab peaminister Taavi Rõivase umbusaldamist ning uue, inimestest hoolivama ja võimekama valitsuse moodustamist. Täispikk poliitline avaldus: Keskerakonna kongressi poliitiline avaldus

Keskerakonna sihiks on Eesti majanduslik õitseng ning euroopaliku kodanikuühiskonna areng meie kodumaal. Reformierakond nimetab sarnase suunaga püüdlusi jõudmiseks „viie rikkama riigi hulka“ või „tõusmiseks põhjamaade sekka“. Kahjuks lahknevad peaministri sõnad tegudest ning Taavi Rõivase valitsuse abitu majandus- ja maksupoliitika tõttu on Eesti neist eesmärkidest oluliselt kaugenenud. Eesti majandus on stagnatsioonis ning valitsus näib ootavat, et ehk lahenevad probleemid iseenesest. Ka lihtsamate otsustega venitatakse ebamõistlikult kaua. Peaminister Rõivas ei soovi kuulda Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide arvamust. Ilmekas näide oli kriitika Riigikontrolli aadressil pärast riigi kinnisvarahaldust puudutavat aruannet. Selles välja toodud puuduste analüüsimise asemel asus peaminister Riigikontrolli süüdistama oskamatuses näha numbrite taha ning pidas paremaks tehtud ettepanekud riiulisse tolmu koguma panna.

Põhjamaade hulka tõusmiseks vajab Eesti uusi ideid ning värsket mõtlemist. Tuleb julgeda analüüsida oma seniseid vigu ning kuulata ka opositsiooni konstruktiivseid ettepanekuid. Tuleb õppida Põhjamaade kogemusest, nende maksusüsteemist ning sealhulgas ka astmelise tulumaksu kogemusest (meenutagem siinkohal Islandi eksperimente 2007-2010 ning nende tulemusena astmelise tulumaksu selget eelistamist). Selleta pole võimalik Põhjamaade hulka jõuda. Paraku kardab praegune valitsus mistahes arutelu alternatiivsete lahenduste üle. 1990. aastate maksudogmadest kinni hoidev Taavi Rõivase valitsus üritab eelarveauke katta eluvõõrastel prognoosidel põhinevate aktsiiside tõstmisega, mis on kaasa toonud uued raskused meie majanduses ning kahjustanud ettevõtjate huve. Valitsus on otsustusvõimetu ning tihti ka ebaprofessionaalne. Läbivaks trendiks on saanud suurte, sadadesse miljonitesse ulatuvate valeotsuste langetamine, mille eest keegi poliitilist vastutust ei võta. Tõeliseks farsiks ja „lehmakauplemiseks“ kujunes Eesti esindaja määramine Euroopa Liidu Kontrollikotta. Peaminister eiras opositsiooni korduvaid ettepanekuid selle küsimuse avalikuks ja demokraatlikuks lahendamiseks ning suutis sellega venitada ligikaudu aasta, mis vaieldamatult kahjustas Eesti mainet meie Euroopa Liidu partnerite silmis. See venitamine päädis Juhan Partsi „kiireloomulise“ esitamisega sellele ametikohale 10. oktoobril 2016. aastal telefoni teel peetud kabinetiistungil. Antud veenvate põhjendusteta vastuoluline otsus tekitas Eesti ühiskonnas laialdast pahameelt. Valitsuse haldusreform, mille teostamiseks loodi lausa eraldi ministrikoht, on taandunud omavalitsuste sundliitmiseks ning uhkelt reklaamitud omavalitsusreform ei muuda midagi omavalitsuste sisulises toimimises. Endiselt on lahendamata omavalitsuste ülesannete ja tulubaasi küsimused. Lubatud „sisuseadused“ on pelgalt lubadusteks jäänudki.