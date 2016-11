Keskerakond oli viimane erakond niinimetatud vanade 1990. aastate alguses loodud erakondade seas, kes vahetas välja erakonna looja esimehe kohalt. Küsimus, kes ja millal ja kuidas see toimub, on olnud päevateemaks juba viimased 8 aastat.

Mõistan Jüri Ratast, et ta ei valinud Yana Toomi erakonna aseesimeheks, kuigi jah, poliitiliselt oleks see olnud mõistlik. Paraku tegi Yana Toomi kõne kongressil selle suhteliselt raskeks. Aga mida iganes Toom täna ka räägib, on tal siiski keeruline leppida oma rolliga erakonnas. Ja selge on ka see, et iseseisva Eesti riigi ideoloogiat ta ei aja.

Mis saab Edgar Savisaarest? See ei ole midagi uut, mida ütlen. See sõltub Edgar Savisaarest endast. Kujutan ette, mis tema hinges nendel päevadel toimub. Laupäev ei olnud tema pidupäev. Arvata võib siiski, et tema pahur tuju läheb üle ja ta otsustab erakonda alles jääda ning võtab vastu auesimehe koha. Kuigi isiklikult soovitaksin tal lahkuda poliitikast ja leida enda jaoks teised teemad.

Ehkki ka uue erakonna tegemine koos Yana Toomiga oleks mõeldav. Neil mõlemal on tugev toetus, ennekõike venekeelse elanikkonna seas. Vahe nende kahe vahel seisneb selles, et Edgar Savisaarel on Eestis ajalugu riigimehena ja mingil hetkel ta taipas, et vene valijate hääled on tugev poliitiline kapital, mis tuleb ära kasutada. Yana Toomil on teistsugune ajalugu. Tema on üles kasvanud interrindelikus vaimus ja täna kostub tema sõnavõttudest palju putinlikku meelsust. Tema võitleb venekeelse elanikkonna eest ja see sobib mõlemile. Venelased Eestis pole senini armastanud venelasest juhti, neile sobib paremini oma eestlane.

Ilmselt eelistaks Toom tugevat positsiooni Keskkerakonnas, saades aru, et Edgar Savisaarega uue nimekirja tegemine ei anna sarnast poliitilist kapitali. Tõenäoliselt kujunebki selline positsioonisõda järgmiste kuude väljakutseks Keskerakonnale.

Simsoni versus Toomi ideoloogia

Jüri Ratase ideoloogilistest vaadetest on mul raske midagi rääkida. Tema suurem võimalus erakonna esimehena läbi lüüa oli kindlasti aastal 2011, mil tema taga oli meeskond, kellel endal puudusid ambitsioonid kõrgete kohtade peale. Täna see paraku nii ei ole.

Samuti saab rääkida ka Simsoni ideoloogiast. On arusaadav, mille eest ta seisab ja võitleb. Ja mis muidugi ei käi kokku Yana Toomi omaga, eriti olukorras, kus kongress jättis talle andmata ka tasakaalustava rolli aseesimehe näol. Ma ei tea, kuidas suudavad need kaks maailmavaadet ühes erakonnas koos toimida ja ühte asja ajada. Väga küsitav.

Kui neid kolme isikut koos käsitleda tekib küsimus, mis saab Keskerakonnast. Mis erakond see nüüd saab olema? Keskerakonna lõi Edgar Savisaar Rahvarinde järglasena ja me teadsime, mis see on, mille eest võitleb. Aga nüüd? Kuhu on kadunud Keskerakonna jõuka keskklassi ülesehitamise poliitika? On ta siis sotsiaaldemokraatlik või vasakapoolne? Mis asi on Keskpartei? Mis on selle partei ideoloogia?

Jüri Ratase Keskerakonna esimeheks valimine ei taga automaatselt pääsu valitsusse, nii nagu ei tähenda IRLi nime muutmine Isamaaks automaatselt nende reitingu tõusu.

Paljud asjad on Keskerakonna poolt veel seletamata ja lahendamata, lihtsalt esimehe vahetusega ei saa probleeme olematuks muuta. Nüüd alles võitlus algab! Loodan, et ka Jüri Ratas saab sellest aru ja ei unusta ennast võidujoovastusse.