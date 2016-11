Veerandsada aastat on Keskerakonnas tehtud asju ühte moodi – Savisaare moodi. Nii on jõutud moraalse ja rahalise pankroti lävele. Ehitatud organisatsioon on küll tugev, ent on rajatud ühe inimese erakordsusele. Lisaks on Tallinnas aastate jooksul punutud korruptsioonivõrk seni lõpuni teadmata sügavusega ning võib endaga kaasa tuua üha uusi paljastusi. Kas Jüri Ratas saab selle kõige ümber ladumisega hakkama?

Õnnestunud katse esimeest vahetada oleks Keskerakonna ajaloos enneolematu sündmus. Eks Savisaart ole ennegi proovitud kukutada, kuid siiani edutult. Teisalt pole varem ka olustik olnud nii soodne nagu see oli nüüd. Garantiikirjade skandaal ei ole säärase kaaluga nagu 1995. aasta lindiskandaal, mille tulemusel sai valitsusse Reformierakond, aga erakonna rahakotile ja mainele on see suur löök. Samuti ootab oma lõppu Savisaare linnapeaametist vabastanud korruptsiooni uurimine.

Jüri Ratase tõusmine erakonna esimeheks on tegelikult lootustandev. Ta on selgelt mitmete erakonna seniste seisukohtade osas olnud väga kriitiline – olgu selleks siis Krimmi annekteerimine või tema toetajate selge vastumeelsus Ühtse Venemaaga sõlmitud lepingu osas. Need on selged märgid sellest, et Ratase juhitud Keskerakond püüdleb eestimeelse erakonna suunas.