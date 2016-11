Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige, Edgar Savisaare poeg Erki Savisaar tunnistas Delfile antud intervjuus, et soovitas isal juba ammu aeg maha võtta.

"Edgar Savisaar otsustas siia mitte tulla," ütles Erki Savisaar ning avaldas arvamust, et Edgar Savisaar on Hundisilmal ja jälgib toimuvat sealt.

Erki Savisaar suhtles isaga viimati sel kolmapäeval, mil arutati „nii üht kui ka teist stsenaariumit“.

"Minul pojana on väga raske nõuandeid talle anda. Ma olen talle viimased 20 aastat rääkinud, et sa võiksid olla lahe isa ja lahe vanaisa, teeme midagi põnevad, ronime Kilimandjaro tippu ja võtame elu vabalt, aga ta on siiani otsustanud alati tegeleda poliitikaga, edendada Eesti elu ja kõigis nendes tegemistes ma olen teda alati toetanud," kommenteeris Erki Savisaar.

Refereeritud artikkel tervikuna on lugeda Delfis.