Jüri Ratas kinnitas pärast valimistulemust ajakirjanike ees kõneledes, et ta loodab, et suudab edaspidi teha koostööd ka Edgar Savisaarega. Linnapeaametist Ratas aga ei unista.

Ratas rõhus korduvalt ühtsusele. "Minu eesmärk pole see, et keegi ära läheks. Et kindlasti on oodatud ka dialoog erakonna väga auväärse liikme Edgar Savisaare," toonitas ta ja ütles, et võtab Savisaarega peagi ühendust, et arutada kongressi ja Keskerakonna tuleviku üle.

Omaette küsimus nn leeride jaotuses on see, miks ei võtnud Jüri Ratas Yana Toomi juhatuse aseesimeeste hulka. Ratas nentis, et ta kaalus seda, aga Mihhail Kõlvarti tulemus oli nii hea, et otsustas tema kasuks. "Arvestades ka meie positsiooni pealinnas, hea, kui keegi ka pealinna poolt esindatud."

Rataselt uuriti, kas ta on ise Keskerakonna linnapeakandidaat tuleva aasta kohalikel valimistel? "Ma olen välja öelnud, et üldiselt ei pea õigeks, et erakonna esimees tegutseb kohalikul tasandil, pigem ikka riigikogu ja valitsuse tasandil," märkis ta ja lisas, et kandidaadi nime käib Keskerakond välja tuleva aasta esimeses kvartalis.