Keskerakonna esimehe kandidaat Yana Toom ütles Tallinna TVle, et usub, et sai väärt kogemuse, sest läks valimistele kindlana, et kaotab.

Samas ütles ta, et valimiste tulemus oli tema jaoks korralik ning europarlamendi saadikuna on tal võimalus igal juhul kaasa rääkida. "Mul on võimalus kaasa rääkida valju häälega, sest ma olen europarlamendi liige,“ kõneles Toom telekanalile.

Toom avaldas lootust, et Keskerakonna neli aseesimehe kohta võiksid leeride vahel võrdselt jaotuda. "Meil on neli aseesimehe kohta ning oleks ilus, kui oleks kaks ja kaks, et mõlemast leerist,“ rääkis Toom ja lisas: "Jüri (Ratas - toim) ütles, et ei ole, aga aeg näitab.“

Toom on seisukohal, et veel ei ole aeg leeridest mitte rääkida: "Suhkur on ikka kuum, nagu öeldakse.“