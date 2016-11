„Võin kinnitada, et need pikalt küpsenud konfliktid täna ei lahene,“ sõnab Peeter Ernits, kes on Savisaare üks lähedasemaid liitlasi. Ta ütleb, et juba kuu või pooleteise pärast võib Eestis olla üks uus suur partei, mille eesotsas Savisaar. Kas see oli Savisaare poolt ainuõige otsus, et ta kongressile üldse ei tulnudki? "Vaadake, kui teile on kraabitud silmad välja. Maakeeli – teie peale on kusetud. Sellises olukorras tulla, käsi pikalt, oleme nüüd sõbrad. Väga vähesed inimesed oleks sellega nõus," ütleb ta. "Teda on alusetult mõnitatud ja rivaalitsevate poliitikutega (viitab Ratasele, Simsonile, Repsile – toim) on igasugu kokkuleppesillad purunenud." Erintsa sõnutsi on Savisaare taga jätkuvalt lihtliikmed ja ka tema isiklikult on viimasel ajal isegi võõrastelt toetavaid kõnesid ja sõnumeid.

Kas Savisaar ise tänast kongressi Tallinna TV ja teiste uudistekanalite vahendusel jälgis? "Eks ta ilmselt ikka jälgib, pärast räägin temaga. Oleme arutelnud seda iga päev, mis ikkagi teha. Näiteks oli üks variant, et täiesti boikoteerida, et see stsenaarium langes ära. Siis oli võimalik, et tuleb siia ja peab kõne ja soovitab valida kedagi teist (Yana Toomi – toim), aga kokkuvõttes ma arvan, et otsus oli väga adekvaatne ja väärikas antud olukorras."

Ernits on varasemalt rääkinud, et Savisaar võib tuleval aastal kohalikele valimistele minna hoopis oma nimekirjaga. Kas see plaan on jõus? "Üks samm korraga, aga ma arvan, et näeme kuskil kuu või pooleteise jooksul ühte samasugust nii-öelda kongressi. Kus inimeste arv pole mitte tuhat, vaid tuhat korrutatud mitmega. Ja see ei saa toimuma mitte Paides vaid kuskil, kus on palju suuremad," räägib ta. Ernits viitab Anna Žinkovskaja algatusele "Savisaare toetuseks". "Tema nimekiri paisub, praegu on umbes 2000 inimest. Aastavahetuseks ehk mitte nii suur kui Keskerakonnal liikmeid, aga pool sellest kindlasti." Kas tõesti võiks selle põhjal mõelda uuest erakonnast? "Jah," sõnab Ernits kärmelt. "Seal pole üldiselt Keskerakonna liikmed, pluss seal on noored inimesed," märgib ta.