FC Levadia alistas Eesti jalgpallimeistrivõistuste viimases voorus 2:1 FC Flora ning lõpetas hooaja teise kohaga. Täna 31. sünnipäeva tähistav Levadia kapten Rimo Hunt sõnas, et patt oleks nuriseda.

"Lõpp hea, kõik hea!" lausus Hunt videointervjuus Õhtulehele. "Kahju muidugi, et see teine mäng niimoodi lõppes. Vahepeal tuli info, et seis on soodne ka meile, aga mis seal ikka, teine koht on väga hea koht ja just see niimoodi võita - väga tore!

Oleks patt nuriseda. Kindlasti oleme rahul! Kui teise mängu seis oleks meie jaoks soodsalt välja kukkunud, oleks see ekstra, aga kindlasti oleme rahul. Ennekõike tulime derbist auga välja, sest tulimegi eelkõige seda mängu võitma, mitte ei mõelnud, mis seal teises mängus toimub ja kuidas seal võib kujuneda."

