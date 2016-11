Keskerakonna kongressile tulnute seas on nii neid, kes leiavad, et Edgar Savisaare pidanuks juba ammu poliitikast taanduma kui ka neid, kes talle siiani lojaalsed. Tartumaalt pärit delegaat Inge on resoluutne. „Me oleme austanud Savisaart! Kui nüüd Savisaart siin ei ole, siis on Yana tema asemel, jääme truuks,“ viitab ta sellele, et tema ja ta sõbrannad Olga ja Virve andsid oma hääled Yana Toomile. "Jüril (Ratas – toim) ei ole mitte millegagi hiilata. Yanal on palju kogemusi. Tema oskab ka meie muresid mõista," arvab Virve. Küsimuse peale, kas Savisaar peaks üldse poliitikas jätkama, tuleb naiste poolt kärme vastus: "Ikka!". Inge ütleb, et Savisaar on ühe jalaga, aga mõistus on tal ju korras. Sõbrannad leiavad, et Savisaarele on liiga tehtud, seda nii erakonnakaaslaste kui prokuratuuri poolt.

Raplamaa delegaat Voldemar ei taha avaldada, kelle poolt hääletas, küll aga leiab temagi, et prokuratuur on Savisaare vastu karm olnud. "Kui Savisaar oleks juba varem loobunud erakonna juhtimisest, poleks seda süüdistust tulnudki," arvab ta, et hetkeolukord on poliitilise taustaga.

Kui pole Savisaart, pole ka sekeldusi Samuti Raplamaalt pärit delegaat Tõnu aga erakonna esimeest ei kaitse ja leiab, et oli aeg lahkuda. "On erinevad arvamused, kuidas erakonda juhtida ja kes seda juhtima peaks, aga lihtsas keeles: oluline, et oleks vähem sekeldusi,“ nendib ta ja viitab võlakirjade skandaalile ning kriminaaluurimisele. Ta viitab sellelegi, et ilmselt pole õigustatud, et erakond kõik Savisaare kohtukulud kinni maksab ning takkaotsa talle ka palka maksab. "Midagi oleks vaja muuta. Ta tegi õigesti, et loobus," rõhutab ta.