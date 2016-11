Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ei kipu Edgar Savisaare poliitkarjääri lõppenuks nimetama, ent nendib, et Savisaar on end vabatahtlikult isoleerinud.

Aab peab liialduseks seda, et erakond olla täiesti lõhki. „Meil on kaks tõsist esimehekandidaati, Jüri Ratas ning Yana Toom. Siin pole lõhet, meil pole sõda,“ ütleb ta veendunult.

Mis arvate Savisaare otsusest taanduda ja mitte kohalegi ilmuda? „Ma austan seda valikut, temal on see õigus,“ jääb Aab poliitkorrektseks. Kas ta tahab veel üldse erakonna juhtimisel kaasa lüüa? „Ma ütleksin nii, et viimasel ajal esimees ei ole väga paljude inimestega suhelnud, pole avaldanud soovi. Pole ju saladus, et oleme talle seda rolli (auesimees – toim) pakkunud. Kui väidab, et seda pole tehtud, ta valetab.“ Mis saab pärast kongressi? Aab sõnab, et tema meeskonna (Ratase leer) hinnangul on pakkumine ikkagi laual.

Oletan, et ta peab ise initsiatiivi näitama, te ei hakka ju pidevalt tema uksel koputama ja paluma, et ta koostööd teeks? Aab noogutab. „Ma arvan, et esimehe suurim viga oli, et ta ei otsinud pärast eelmist kongressi koostööd ja kokkuleppeid nendega, kes olid vastaspoolel (Simsoni toetajaskond – toim).“