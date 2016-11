"Kuhu me seilame?" küsib üks madrus teiselt. "Kurat seda teab. Siin merel pole ühtki mändi näha."

"Mis see mänd siia puutub?"

"Sest mina tunnen ainult ühte ilmakaarte määramise meetodit: ma olen kuulnud, et mändidel on põhjapoolne külg sammaldunud."