Keskerakonna peasekretäri kohusetäitja sõnas TTV-le, et lisaks esimehe valimisele on tähtsad ka arutluses olevad punktid rahaasjade korraldamisest ja põhikirja muudatustest. Üle tuhatkonna inimese on Paide spordihallis kohal ja seega on kvoorum koos, mis Aabi sõnul tähendab, et vajalikud otsused saab vastu võtta küll. Palju kõneainet tekitanud pingete kohta erakonnas leiab mees, et need on nüüdseks möödas. "Ma julgeksin küll öelda, et see lõhe on enne kongressi ületatud."