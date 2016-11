Karoliina Vasli

Raimond Kaljulaid sõnab Õhtulehele, et Savisaare otsus mitte kandideerida oli õige. „Saan aru, et on arutatud selle üle, kas ta pidanuks seda tegema varem. Minu seisukoht on, et sellele pole täna enam vahet. Otsus on tehtud, see on mõistlik ja ratsionaalne,“ arutleb ta. „Oluline on selle juures, et ta ei lasknud tekkida olukorral, kus delegaadid oleksid sunnitud hääletama Edgar Savisaare vastu.“