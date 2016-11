"Ka mina pean aeg-ajalt peahoonest algklasside majja jooksma, et kaklevaid poisse lahutada – kool on ühiskonna peegel, milleks siis imestada, et koolis ka mitte just häid asju ette tuleb," ütleb Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi selle kohta, et hiljaaegu tuli Tallinnas üks laps noaga kooli ja teises koolis lõi laps õpetajat.

Leesi sõnul oleks hea, kui seesugused lapsed juba varakult õigesse kooli satuksid, neid lapsi peavad õpetama eripedagoogid.

Nende tarbeks peab olema miniklass, sotsiaaltöötaja. "Kõik see on väga kallis, seetõttu tavakoolis selliseid klasse ei saagi olla."