Auto ja kaubiku kokkupõrkes kaotas lapselaps oma vanaema ja onu.

"Eks ta siin elaski ainult koos oma mälestustega ja iga päev ikka ütles, et see pole mingi elu. Küsisin siis: kas sa tahad ära surra? Ei taha," meenutab lapselaps traagiliselt hukkunud vanaema.

Vaikus. Üksikud lumehelbed lendlevad Rakvere lähistel ümber halli madala puitmaja. Teerada, mida mööda Helvi (84) iga päev astus, on nüüd lume all. Veel paar päeva tagasi elas ta siin koos oma kahe koera, Naksi ja Älfi, kümne kassi ja kanadega.

"Ta oli hästi toimekas ja hea inimene, armastas loomi," räägib lapselaps Catlin. "Ma arvangi, et ta on kõige rohkem oma loomade pärast mures. Aga ma loodan, et ma saan kuidagi nii teha, et ta jääks rahule."