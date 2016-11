Osa turismiettevõtjaid on pahased, et EAS jagab küll ühe toetusmeetmena laiali pea 15 miljonit eurot, ent seda saavad taotleda vaid rikkad suurettevõtted ja investorid. Nimelt on vajalik kopsakas omafinantseering.

Juuli lõpus teatas EAS, et avati rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetusmeede. Eelarve on kokku 14,9 miljonit eurot. EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso rõhutas, et pereturism ja seda eriti lähematest naaberriikidest, on üks nišše, millesse endiselt panustatakse.

"Meie atraktsioonide kvaliteet ja kasvav arv annavad suure panuse turistide siia meelitamiseks, nii on näiteks Lätist saabuvate turiste hulk viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud ning seda just pereturismi näol."

Lätile üpris lähedal, Võrumaal Urvaste vallas asub Uhtjärve Ürgoru Nõiariik – kogu perele mõeldud turismikompleks. Selle omanik Aivo Värton ohkab, et tal on igasugu mõtteid, mis atraktsioone juurde ehitada, aga raha napib.