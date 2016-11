Tänaõhtuses meelelahutussaates "Nädalalõpp Kanal 2ga" käis külas näitleja, õhtujuht ja harrastussportlane Veikko Täär, kes rääkis, miks tema tegelaskuju Viktor Korol nõnda puhtalt Eesti keelt räägib.

"Ta kasvas üles kaugel Siberis, ta vanemad küüditati sinna ning ta kasvatati ikkagi väga eestimeelses vaimus," sõnas Täär Kristjan Jõekaldale ja Teet Margnale. "Sellepärast ongi spekuleeritud, et miks ta aktsendivabalt räägib," rääkis näitleja ja tõdes, et tema tegelaskuju on üks väga huvitav mees, kel enim kogemusi just allilmategelaste kinni nabimisega.

Artikkel on refereeritud Publikust.