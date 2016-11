Riigikohtusse on laekunud taotlus vabastada narkoäri eest 14 aastaks vangi mõistetud Ahliman Zeinalov vanglast: ÜRO inimõiguste komitee on märkinud, et Eesti rikkus tema õigusi.

30. septembril esitas Ahliman Zainalovi kaitsja Kelli Ristal teistmisavalduse riigikohtule Zeinalovi süüdimõistmises ja see asi on eelmenetluses.

Mullu leidis ÜRO inimõiguste komitee, et Eesti riik rikkus kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti punkti, mis ütleb, et igaühel on õigus kaitsta end ise või enda valitud kaitsja abiga.

Eesti riik takistas aga Zeinalovil kasutamast Aserbaidžaani advokaadi Javanashir Suleymanovi teenuseid, on kirjutanud Eesti Ekspress. Zeinalov on aseri päritolu.

ÜRO Komitee märkis, et kohtu hinnangul vastas Suleymanov hariduslikele nõudmistele ning Eesti riik ei põhjendanud, miks peeti teda teiste kohtuasja osaliste suhtes lugupidamatuks ja ta eemaldati protsessilt kohe esimeses kohtuastmes.