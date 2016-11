Täna jagas Eesti Kultuuri Koda Eesti Rahva Muuseumis auhindu lõppeval aastal enim silma paistnud kultuuritegudele. Peaauhinna võitis ETV2 kultuurisaade "Plekktrumm" eesotsas saatejuhi Joonas Hellermaga.



Nominentide seas olid veel maiade tsivilisatsiooni uurija Rait Kütt, arhitektuuriprogrammi „Hea Avalik Ruum“ korraldusmeeskond eesotsas Kalle Vellevoogiga, kunstnik Meeli Kõiva alias Mery Crystal Ra näitus-installatsiooniga "Parasite Beach", Mari-Liis Lill ja Paavo Piik integratsiooniteemalise kultuuriprojektiga “Teisest silmapilgust”/“Kosmos”.



"Plekktrummi" saatejuht Joonas Hellerma ütles, et saate toimetus on Kultuuri Kojale väga tänulik ilusa tunnustuse eest. "Võtame seda ka tänuavaldusena kõigi siiani saates käinud inimeste suhtes, kes on suuresti saate loojad. Nende üle on eriliselt hea meel. Lisaks on olnud terve hulk inimesi, kes on meid oma nõuga vajalikul hetkel täiendanud. "Plekktrummi" vaatajad on olnud väga heatahtlikud. See on aidanud üle saada nii mõnestki kõhklusest. Palju tänu!" lausus Hellerma.



"Väga rõõmustav, et praegusel mürarikkal ja tempokal meediamaastikul on "Plekktrumm" tähelepanu pälvinud," märkis ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko. "See on saade, mis jõuab saatekülaliste oluliste mõtete ja kihistusteni ning seda tänu professionaalsele ettevalmistusele, meisterlikule jutujuhtimisele ja ajaga ühes rütmis kulgemisele."



"Plekktrummi" toimetaja on Hedi Rosma, režissöör Maire Radsin, režissööri assistent Dmitri Hljupin, stuudiokujunduse kunstnik Kaili-Angela Konno, juhtoperaator Jüri Suurevälja, videolugude autorid Maria Kivirand ja Robi Uppin, produtsent Age Kraus. Graafika: Birds of Paradise.



"Plekktrumm" pälvis tänavu kevadel preemia ka kolleegidelt rahvusringhäälingus koos aunimetusega "aasta parim telesaade".



Joonas Hellerma juhtimisel on kultuuri vestlussaade "Plekktrumm" ETV2 eetris igal esmaspäeval kell 21.35.