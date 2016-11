Mitmeid ministriportfelle hoidnud reformierakondlane, välisminister Jürgen Ligi kritiseeris Facebookis koalitsioonipartnerite tänast tegevust.

"Riigikogu liige ei tohi sõltuda ministrist ega riigikogu olla valitsuse kummitempel, aga portaalid naudivad pealkirju, et ministrid riigikogu liikmed minema löövad, vallandavad, nõukogusid neist puhastavad," avaldas Ligi. "Nii Ülle Madise kui Indrek Teder on öelnud, et Riigikogu liige tohib kuuluda riigi ettevõtte, tulundusasutuse või sihtasutuse nõukokku, kui tal on selleks pädevust, põhiseadus kuulumist ei keela, praegust olukorda tuleks aga muuta eelnõuga, mis on valitsuses ja määrab liikmete nimetamise korra.

Mõlema arvamus on, et oma poliitilise eksponeerituse ja ekspluateerituse kõrval on see pseudoteema. Aga tühikargamine ongi noorele ministrile lihtsam kui rahandus või sotsiaalpoliitika ja riigi teenimisega oma ametis ongi keerulisem silma paista kui parteitööga meedias. Mis asjas uskumatu, on kui vähe juba on mõnel vaja oma riiki ja kui väga tsirkust."