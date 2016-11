Kuigi väljas paugub juba pakane, ei tähenda see sugugi, et pool järgmist aastat tuleb mõelda ja rääkida ainult kampsunitest ja labakinnastest. Kuum pesu võib keha täpselt samamoodi soojaks ajada.

Müürilill või seksikiisu? Milline pesutrend sobib sulle? (Vida Press)

Kuigi talv on põhimõtteliselt käes, siis ei tähenda see, et peaks mõtlema ainult sellele, kui mitu kihti riideid on võimalik mantli alla mahutada ja kõik muu – näiteks pesu – üleüldse ära unustada.

Miskipärast hakataksegi tegelikult pesust rääkima rohkem hoopis külmema ja pimedama perioodi saabudes. Küllap on põhjuseks asjaolu, et kampsunihunnikud on lihtsalt küllaltki igavad ning pesuga on võimalik asjale natukene särtsu lisada – nii enda kui kellegi teise jaoks.

Samamoodi tasub meestel meeles pidada, et pesu kinkimine sulatab jääst enamikku naisi. Kuid millist pesu siis endale või kellelegi teisele kinkida?