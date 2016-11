Manhattanil Times Square’il keset reklaamtahvlite valgussära kõndides saab väljend suurlinna tuled uue tähenduse. Väljakul, mida kutsutakse ka maailma ristteeks, ei tasu toppama jääda – muidu jääd rahvamassile jalgu. New Yorgis käik ei peaks aga piirduma vaid peamiste turistikohtadega, nagu Times Square. Kui aega, tasub külastada ka naabruses asuvaid suurlinnu.

Argiõhtu septembri lõpus, vihma kallab. Seisan Manhattani linnajao kitsukesel tänaval maja ees, mis välimuse poolest ei eristu kuigivõrd teistest sama piirkonna hoonetest. Ent selle trepp ja uks pole tavalised: need on tuntud kultussarja "Seks ja linn" peategelase Carrie Bradshaw’ elukohana.

LINNAKESKMES: Times Square on ehe peegeldus popkultuurist. Siin on kõike, alates suurtest reklaamidest, kollastest taksodest ja turistidest kuni pintsaklipslasteni välja, kes kiirustavad oma töökohta Wall Streetil. (Vida Press)

Tühja sest, et sisestseenid võeti üles hoopis mujal – maja fassaad on fännidele kultusliku tähendusega. Majaelanikud ei jaga küll sarja austajatega vaimustust: trepi ette on pandud manitseva sildiga kett, et astmetele ei ronitaks.

Tunnike hiljem seisan juba Empire State Buildingu kõrghoone vaateplatvormil ja tänan ilmataati, et vihm on lõppenud. Vaade on imeline: üks pilvelõhkuja, teine, kolmas… Eriti torkab silma omapärase katusega Rockefeller Center, sealsamas kõrval on ka Donald Trumpile kuuluv torn Trump Tower.