Surmaavariis vanaema ja onu kaotanud naine: "Ma lohutan ennast sellega, et nüüd ta on oma lastega koos“

Catlinile tuli üheaegselt nii vanaema kui onu kaotus ootamatult. "Helistati linnavalitsusest ja teatati, et on juhtunud õnnetus. Ma polnud jõudnud veel uudiseid vaadata ega lugedagi,“ meenutab ta neljapäeval juhtunud õnnetust.

Vaikus. Üksikud lumehelbed lendlevad Rakvere lähistel ümber halli ühekordse puitmaja, mille aknaraamid on rõõmsa kollase äärega löödud, mattes endaga teerada, mida mööda Helvi (84) iga päev astus. Veel paar päeva tagasi elas ta siin koos oma kahe koera Naksi ja Älfi, kümne kassi ja kanadega. "Ta oli hästi toimekas ja hea inimene. Armastas hästi loomi,“ räägib lapselaps Catlin. "Ma arvangi, et ta ise on kõige rohkem oma loomade pärast mures. Aga ma loodan, et ma saan kuidagi nii teha, et ta jääks rahule.“

"Eks ta siin elaski ainult koos oma mälestustega ja iga päev ikka ütles, et ah see pole mingi elu. Küsisin siis, kas sa tahad ära surra? Ei taha,“ meenutab lapselaps traagiliselt hukkunud vanaema.

Catlin rääkis oma vanaemaga viimati kolmapäeval. "Ma helistasin talle hingedepäeva hommikul, et tulen ja võtan ta peale. Et lähme käime koos surnuaial. Kuid olin terve päeva hõivatud ja ilm oli ka selline. Siis helistasin talle õhtul, et ma ei hakka ikka tulema, kuna nii hull ilm on. Ta veel ütles, et ära muidugi sõida sellise ilmaga. Ma nüüd imestangi, et ise sõitis sellise ilmaga poodi, kuigi ise on nii pelglik kehva ilma suhtes,“ räägib Catlin. "Mäletan, et ütlesin veel, et ärgu hakaku ta ükskõik kellega kusagile minema. Kui midagi on, siis helistagu. Aga ta ei helistanud.“

Catlini palvest hoolimata otsustas Helvi koos poja Heikiga neljapäeval Rakverre poodi sõita. "Ju Heiki tuli tal midagi parandama ja siis ta (Helvi – toim) ütleski talle, et läheksid tooksid kanasööda ja koeratoidu ära. Ja läksidki.“

Kanu pidas Helvi rohkem hobi kui pensionile lisa teenimise eesmärgil. "Ta küll müüs mune, kuid see oli tal pigem harjumus, sest tal läks kanade söögi peale nii palju raha,“ räägib Catlini elukaaslane. "Käis veel bussiga linnas. Maksis selleks, et mune linna viia ja tuttavatele müüa - kuid see ongi see, mis sind elus hoiab. Lähed hommikul välja ja hakkad seal tegutsema.“

Lisaks kanadele on Helvi majapidamises ka musta värvi ja lokkis karvaga Naksi ja pruuni-mustakirju pikakarvaline Älfi. "Naksi on vana koer ja ta oli nii vanaema koer. Oli vanaemale ikka lapse ees. Magasid ühes voodis ja sõid ühest kausist,“ vaatab Catlin vanaema magamistoa ukse taga niuksuvat koera. "Nüüd on ta segaduses ja endast väljas. Aina nutab ja süüa ei taha. Eks ta saab aru. Vanaema pole ju kunagi nii kaua ära olnud. Ma arvan, et kui ta ükskord aru saab, et vanaema ei ole enam, siis ta sureb ka ära. Ta ju ise ka juba nii vana.“

Ka kassid olid Helvile armsad. "Eriti see kirju kass,“ viipab ta musta-kollasekirjule kassile. „Just ükspäev ütles, et issand, kui ma peaksin ära surema, siis äkki keegi laseb mu kassi välja. Teda ei tohi nimelt välja lasta. Paneb kohe jooksu ja enam kätte ei anna,“ räägib Catlin.

Süüagi oskas ta hästi teha. „Tema puupliidis hautatud liha oli kohutavalt hea. Nii hea, et me ise jõudude ajal kodus liha ei teinudki. Ja alati lakkusid sõrmed peale söömist puhtaks. Ei tahtnud head asja raisku minna,“ meenutab Catlini elukaaslane.

Sitke naine mattis kolm poega

„Käisime just vanaemaga surnuaias, kus ta ütles, et Heikil on tervis ikka nii paha, et iga väikese asja peale on hing kinni. Arutasime, et kui temaga peaks nüüd midagi juhtuma, siis seda ta küll enam üle ei ela. Ei peagi elama,“ tunneb Catlin tänutunnet. „Muidugi võiks ta elada, aga ma mõtlen, et see hoop, mis talle oleks tulnud, kui Heiki üksi selles õnnetuses oleks läinud, siis suur-suur kurbus oleks teda võib-olla..“ jätab ta lause lõpetamata.

"Siit majast on ta surnuid välja saatnud ju kaheksa inimest koos oma ema, abikaasa, laste, ämma ja miniaga. Mina lohutan ennast sellega, et nüüd on ta oma lastega koos. Kas see on siis nii või ei ole, seda ei tea päriselt keegi. Aga see mõte nagu lohutab. Et ta on kõikide kallitega koos.

Helvil tuli oma elu jooksul matta kolm poega, kellest kaks läksid kahenädalase vahega. „Tal oli ikka altar siin. Poegade pildid ja küünlad põlesid koguaeg nende ees, aga siis ta vaatas telekas, et nii ei tohi hoida ja siis pani ta need ära, kuid need pildid lähevad koos temaga hauda. See oli tema soov.“

Vaatamata rasketele katsumustele oli Helvi elurõõmus. „Eks ta siin elaski ainult koos oma mälestustega ja iga päev ikka ütles, et ah see pole mingi elu. Küsisin siis, kas sa tahad ära surra? - Ei taha. Ja tal oli ju veel plaanegi. Tegi hoidiseid ja kuivatas siin õunu. Tellis omale nelja aasta puud ära ja ka järgmiseks aiahooajaks lillesibulaid. Selles mõttes ta ikkagi toimetas ja tegi kõik asjad ise ära. Tassis vee ja puud tuppa.“

„Muidugi täna ma mõtlen, et oleksin võinud ju temaga koos surnuaiale sõita, aga see on see oleks. Sel oleksil ei ole ju mõtet ja see ei anna mitte midagi. Ükski inimene ei tea, mis homme saab. Sellepärast tulebki öelda neid asju, mida tunned tihemini, et miski ei jääks hiljem kriipima,“ räägib Catlin.

Kolm hukkunut

Eile kella 14 ajal juhtus traagiline liiklusõnnetus Rakvere lähedal Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 169. kilomeetril, kus kaubiku ja Volkswagen Passati kokkupõrkes hukkus kaubiku juht, 51aastane Aivar, kes ei olnud kinnitanud turvavööd. Hukkusid ka Volkswagen Passatit juhtinud 67aastane Heiki ja tema kõrval istunud Helvi.