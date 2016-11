Paljud lasteaia ja kooli toitlustajad on mures laste toitumisharjumuste pärast, sest sõna "kala" menüüs tähendab, et pooled lapsed ei söö sel päeval peale piima, leiva ja magustoidu mitte midagi. Milliste nippidega meelitada laps kala sööma?

Kuidas panna laps kala sööma? Peida kalamaitse ära! (Vida Press)

Möödunud nädalavahetusel korraldati toidumessil teabepäev "Kalapäev", kus peakokad Inga Paenurm ja Indrek Liiv jagasid soovitusi kalapäeva menüüde rikastamiseks. Põhjusi, miks paljud lapsed kala ei söö, on mitu.

"Lapsevanemad arvavad, et koolikokk ei oska süüa teha ega seda serveerida. Mina ei ole sellega nõus – koolikokad teevad väga hästi süüa! Probleem saab hoopis alguse kodust," arutles Paenurm teabepäeval.

Tihtipeale on just lapse toitumisharjumused seotud sellega, mida ta kodus sööb ja toob need tahtmised ka kooli kaasa.