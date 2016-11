Päevas tuleb juua kolm klaasi piima? Üks klaas? Mitte ühtki, sest see on vasikate jook? Ajaleht Los Angeles Times võtab värsked piimauuringud kokku.

Mõnda asja saab piima kohta öelda päris kindlalt. See on kontsentreeritud kaltsiumiallikas. See sisaldab valku ja teisi toitaineid.

See kutsub aga isegi piima uurivate teadlaste seas esile vastakaid arvamusi, kirjutab Los Angeles Times. Tarbija aga laiutab poeriiulite ees käsi: kas piim on kasulik või kahjulik? Vastuse annavad värsked teadustööd.

Kas piim on kasulik või hoopis kahjulik? (Teet Malsroos)

Plussid