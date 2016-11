Pikalt kadunud naine leiti koerana aheldatult konteinerist. ()

Ema palus poja elukoha majahoidjal kontrollida, kus poiss on. Tuli välja, et tema korteris pole juba mitu päeva keegi olnud ja koer, keda Charlie hoidis kui oma silmatera, on joogi ja söögita jäetud.

Tuttavad oletasid, et ju nad läksid salaja abielluma. Paari nädala pärast ilmusid Carveri Facebooki-lehele kirjutised, milles väideti, et paarikesega on kõik hästi ja nad lihtsalt tahavad veidi aega omaette olla. Ema ei uskunud, et poeg võib selliseid tavatuid kirjutisi teha ja ütles politseile, et küllap on keegi Facebooki-lehele häkkinud.

Politseile ütles Kala Brown, et tema meelest on sellele krundile maetud vähemalt neli tapetud inimest. Läbiotsijad leidsid Charlie Carveri auto, kuid meest mitte.

Kuriteos kahtlustatavana võeti vahi alla kinnisvara omanik 45aastane Todd Kohlhepp, kelle nimi on seksuaalkurjategijate registris.1986. aastal oli ta sooritanud raskeid kuritegusid laste kallal. Pärast vabanemist tegutses mees kinnisvaraagendina.

"Me esitame talle süüdistuse inimröövis ja võimalik, et ka teistes kuritegudes," ütles šerif Wright lisades, et kuigi Andersoni ja Spartanburgi vahe on sadakond kilomeetrit, siis on alust arvata, et Kohlhepp tundis naist ka varem ja vägivald tema kallal polnud juhuslik uitmõte.