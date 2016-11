Hiina jõudis sel nädalal esitleda uusi viienda põlv­konna radarile nähtamatuid hävitajaid J-20, maailma suurimat sõjadrooni ja lennutada õnnestunud katsel õhku senistest hiiglaslikuma kanderaketi Changzheng 5. Vaid napp kuu pärast seda, kui president Xi ­Jinpeng kuulutas, et USA ohustab Hiina ja Venemaa julgeolekut, on riik hakanud muskleid pumpama. PIKK MARSS: Raske kanderakett Chanzeng 5 lendas õnnestunud katselennule kell 8.43 3. septembril. (Reuters / Scanpix) Eesti keeli on raketi nimi Pikk Marss 5 ja see väidetavalt loodussõbralik vedelkütust tarvitav rakett startis 3. novembril kell 8.43 hommikul Pekingi aja järgi. Rakett, mille diameeter on viis meetrit varasemate analoogide 3,35 meetri asemel lennutati üles Wenchangi raketikeskusest Hainani provintsis. 57 meetri pikkust Suurt Marssi on arendatud kümme aastat ja tuleval aastal peaks sellega viidama esimene robotlabor Kuule. 2022. aastaks on kavandatud uue kosmoselabori ehitus, mille raskete plokkide orbiidile toimetamiseks on samuti vaja ülisuure tõstevõimega raketti. HÄVITAJAD ÜLELENNUL: J-20 on Hiina esimene ­viienda põlvkonna hävitaja. Reuters/Scanpix (Reuters / Scanpix)

Kuigi Hiina kinnitas, et rakett kandis katsel vaid satelliidi maketti, on NASA analüütik oma blogis kirjutanud, et ilmselt oli pardal siiski eksperimentaalsatelliit Shijian-17. mille ülesandeks on testida elektrilise rakettmootori tehnoloogilisi võimalusi.

Otsib ise sihtmärgi Vaid paar päeva varem näidati Zhuhai rahvusvahelisel lennundusnäitusel publikule kõrgtehnoloogilist luure- ja ründedrooni CH-5. Väidetavalt suudab droon katta tankimata 20 000 kilomeetrit ja sealjuures pilduda kaks päeva pomme vaenlaste pihta. Briti ajaleht Daily Star tsiteerib Hiina väljaandeid: "See on üks maailma võimsamaid sõjadroone, mille eripära on, et ta suudab nii jahtida sihtmärke kui ka need seejärel hävitada. Inimeste sekkumist on vaja väga minimaalselt." Hiina on andnud litsentsi ka nende eksportimiseks ja projekti peadisainer Shi Wen ütles, et mitme riigiga peetakse CH-5 müümiseks juba läbirääkimisi. Hiinast on viimastel aastatel saanud maailma juhtiv mehitamata õhusõidukite valmistaja, kuid enamjaolt on tegu väiksemate tsiviilkäibes olevate droonidega. Ameeriklaste konkurent Päev enne sõjadrooni esitlemist näitas sama lennundusnäitus ka Hiina uusimat hävitajat J-20, mille seeriatootmine peaks algama 2018. aastal. Hävitaja on mõeldud vastukaaluks ameeriklaste Raptor F-22-le. Hävitajad lendasid üle pealtvaatajaskonna nii kiiresti ja nii madalalt, et parkimisplatsil seisnud autode alarmid hakkasid üksmeelselt üürgama. Kaks olemasolevat hävitajat tegid mitu sellist umbes 60sekundilist ülelendu, kuid ei maandunud ja nii ei pääsenud keegi ülisalajasi hävitajaid näppupidi katsuma. SUURIM SÕJADROON: See mehitamata lennuk on väidetavalt suuteline lendama 20 000 kilomeetrit ja ise sihtmärke otsima. Repro (Reuters / Scanpix) Vaatlejad nägid uusima raske transportlennuki Y-20 lendu ning ootamas on veel maailma suurima merel maanduva lennuki AG-600, pommitaja Xian H-6K ning ründekopteri Z-10K esitlus.